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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 13:20

В Коми сотрудник РЖД отбирал у подчиненных 50% премии

Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудник ОАО «РЖД» признали виновным в мошенничестве и получении взяток от подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

У фигуранта были организационно-распорядительные полномочия. Он мог влиять на то, будут ли подчиненные получать премии. Сотрудник способствовал этому. При этом половину премии злоумышленник забирал себе. Всего мужчина совершил шесть таких преступлений. Его оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Кроме того, осужденному на три года запретили занимать ряд должностей.

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