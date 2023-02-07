У жителя Коми конфисковали автомобиль из-за нетрезвого вождения

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В Жешарте у пойманного в очередной раз в нетрезвом состоянии местного жителя после суда конфисковали автомобиль Nissan. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Суд установил, что преступление мужчина совершил 25 октября 2022 года. Он распивал ночью алкоголь со своим приятелем, а утром, будучи пьяным, отправился за рулем на работу.

Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД и после освидетельствования подтвердили, что он пьян. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ с лишением права управления автомобилем на два года. Машину конфисковали в доход государства.

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