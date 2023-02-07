Две жительницы Коми устроили дебош в баре

Фото: архив КП
В Эжвинском районе две нетрезвые посетительницы бара устроили переполох. По информации пресс-службы Росгвардии Коми, женщины устроили дебош.
В ведомстве сообщили, что нарушительницами оказались две местные жительницы 31 года и 44 лет. Как выяснилось, во время распития алкоголя они начали агрессивно себя вести и нападать на администратора.
Сотрудникам заведения пришлось в результате нажать на тревожную кнопку, а после дебоширок передали полиции.
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