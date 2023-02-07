За выходные в Коми выявили 35 пьяных водителей

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В ГИБДД Коми сообщили результаты проверочных рейдов на дорогах республики. По предоставленным данным, всего выявили 35 пьяных водителей.

За прошлую неделю, отмечается в сообщении, отстранили от управления 66 нетрезвых водителей, в отношении 12 возбудили уголовные дела.

В ведомстве обратились к жителям региона и участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными при виде пьянства за рулем и информировать об этом полицию.

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