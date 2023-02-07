Заключенный из Коми пожаловался на плохие условия содержания в колонии

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В Коми заключенный обратился с иском к УФСИН по республике за ненадлежащие условия содержания в колонии. Мужчина потребовал взыскать с учреждения 1,5 млн рублей.
По предоставленным Объединенной пресс-службой судов данным, в исправительном учреждении отсутствовало горячее водоснабжение, что нарушает условия законодательства.
Суд согласился с выводами истца, однако присудил ему компенсацию в размере 3 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.
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