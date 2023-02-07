В Коми выросла заболеваемость ковидом и ОРВИ

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За неделю в Коми увеличилась заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

С 30 января по 5 февраля в Коми зафиксировали 230 случаев заболевания коронавирусом. За неделю этот показатель вырос 13,3%. Чаще всего болеют дети до года. У большинства людей заболевание протекает в форме ОРВИ.

За неделю за помощью к врачам с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 9683 человека: 3531 взрослый и 6152 ребенка. Заболеваемость увеличилась на 8,6%. Чаще всего ОРВИ диагностируют у детей в возрасте до двух лет.

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