В Коми зарегистрированы случаи заражения новым штаммом «кракен»

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В Коми пришел новый штамм коронавируса - «кракен». Он отличается особой заразностью, однако течение болезни проходит легче, но не у пациентов с хроническими заболеваниями.

Как сообщает телеканал «Коми Гор», первые случаи заражения были зафиксированы в Сыктывкаре и Ухте. Выявить «кракен» можно только полноценным ПЦР-тестированием, экспресс-вариант просто бесполезен.

Специалисты ждут подъема заболеваемости ковидом в Коми после прихода «кракена». Жителей Коми просят соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать личной гигиеной.

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