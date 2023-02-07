Житель Коми украл телефон и детский квадрокоптер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывдинском районе задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась жительница Выльгорта. Женщина рассказала, что кто-то залез в ее дом и украл имущество. Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого.

Оказалось, что ранее фигурант был в гостях у хозяйки дома, и они выпивали. Женщина похвасталась, что купила телефон и детский квадрокоптер. Позднее злоумышленник разбил стекла на веранде, проник в дом и украл эти устройства. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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