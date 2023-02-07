В Воркуте выпало рекордное количество осадков

Январь в Воркуте стал самым снежным за последние пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте установлен рекорд по количеству выпавших в январе осадков. Об этом сообщили в городской мэрии.

Так, в первый месяц 2023 в городе выпало две нормы месячных осадков. Но на этом погодные рекорды не заканчиваются. По словам синоптиков, в Заполярье в январе температура воздуха была выше на три градуса, чем обычно.

По данным воркутинской авиаметеорологической станции, по многолетним нормам количество осадков в январе на территории нашего муниципалитета составляет 35 мм. В январе текущего года данный показатель был зафиксирован на отметке 78,2 мм, что, соответственно, более чем в два раза больше нормы. Для сравнения в 2022 году в Воркуте выпало 48,6 мм осадков, в 2021 году – 15,1 мм, в 2020 году – 65,9 мм, в 2019 году – 51 мм, в 2018 году – 62,7.

В то же время прошедший январь стал одним из самых теплых в минувшей пятилетке. Среднесуточная температура воздуха составила всего -13,7 градуса при норме -19,3 градуса. Теплее был только первый месяц 2018 года ‒ 12 градусов. В 2019 году среднесуточная температура января составила ‒19,8 градуса, в 2020 году ‒15,4 градуса, в 2021 ‒ 24,6 градуса, в 2022 году ‒ 15,8 градуса.

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