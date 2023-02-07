Ревнивый житель Коми жестоко избил друга и сел на два года

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Верховный суд Коми оставил без изменения приговор 53-летнему жителю Микуня, виновному в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, житель Коми совершил преступление 21 июля прошлого года. Мужчина, его приятель и две женщины отправились на дачу. Там компания выпила на природе. Один из мужчин стал оказывать знаки внимания хозяйке дачи. Та ответила, что замужем. Тогда мужчина переключился на ее подругу.

Происходящее не понравилось жителю Микуня. Тот ударил друга головой в лицо. От удара пострадавший упал. Тогда злоумышленник начал бить его ногами. В результате у пострадавшего произошел разрыв одного из внутренних органов.

Суд приговорил жителя Микуня к двум годам лишения свободы. Это решение обжаловали, но Верховный суд не увидел причин для смягчения приговора.

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