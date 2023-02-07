В Коми родителей заставили оформить долю квартиры на ребенка

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В Сосногорске восстановили права ребенка на долю в праве собственности на жилье, купленного с использованием средств материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Семья купила в ипотеку квартиру в Сосногорске. При этом часть долга была погашена за счет средств маткапитала. Родители оформили обязательство об оформлении жилья в общую долевую собственность, в том числе и на ребенка. Ипотеку досрочно погасили еще в 2019 году. Квартира в общую долевую собственность оформлена не была. Поэтому прокуратура обратилась в суд. Родителей обязали выделить долю в собственности на жилье.

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