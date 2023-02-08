Жительница Коми отогнала от ребенка подозрительного мужчину

Фото: информационная программа «День»

В Ухте местная жительница отогнала подозрительного мужчину. ЧП, по предоставленной информации, произошло на улице Сенюкова, 55.

– Стоял мужчина, нервно смотрел на нас и все время оглядывался в левую сторону. С той стороны шел мальчик из 1-2 класса. Мы начали из машины доставать пакеты. Мужчина, увидев, что мы не обращаем на него внимания, пошел следом за мальчиком, – рассказала свидетельница ЧП.

Женщина отметила, что в какой-то момент ребенок остановился около подъезда и начал звонить в домофон. В то же время подозрительный человек остановился и начал ждать, когда откроется в дверь. В тот момент жительница Ухты не выдержала и начала кричать, а мужчина сразу ушел.

В МВД Коми подтвердили факт произошедшего, отметив, что мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере и не был замечен в совершении половых преступлений в отношении детей. В настоящий момент его уже отпустили, так как по факту никаких противоправных действий он не совершал.

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