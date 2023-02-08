В Коми 16-летний подросток обокрал на улице пьяного мужчину на 80 тысяч рублей

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В Ухте вынесли приговор 16-летнему подростку за кражу чужого имущества и попытку хищения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, в июле 2022 года несовершеннолетний встретил на улице пьяного мужчину. Он взял его телефон и перевел на счета своих знакомых 80 тысяч рублей. Часть денег ему похитить не удалось, из-за того, что банк отклонил операции. После совершения преступления, он украл мобильный телефон.

В суде ухтинец раскаялся в содеянном, его родители возместили причиненный ущерб. Судья назначил ему год условного наказания с испытательным сроком на два года.

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