В Коми выросло число детских суицидов

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На коллегии ведомства главный прокурор Коми Николай Егоров сообщил, что в 2022 году обострилась проблема суицидального поведения несовершеннолетних. Согласно озвученным данным, зарегистрирован рост числа сообщений о попытке суицида с 87 до 129 человек, а число совершенных – с 5 до 7.

По информации прокуратуры, только в 2023 году в Коми уже зарегистрировали три смертельных случая. Установлено, что по большей части причиной трагедии становятся конфликты в семьях, утрата внимания родителей, а также вредоносные аккаунты в интернете.

В качестве профилактики планируется заняться образовательными учреждениями, выявлять потенциальных детей с проблемами и оказывать им помощь.

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