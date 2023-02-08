Пик непогоды в Коми придется на 9 февраля

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Пик непогоды в Коми придется на четверг, 9 февраля. Об этом сообщила начальник отдела ЦГМС республики Ольга Козак.

По ее словам, погода в регионе будет неустойчивой. В Коми ожидаются перепады от морозов до тепла и обратно. В середине недели на погоду отрицательно повлияет североатлантический циклон. Однако Козак заверила, что он быстро пройдет. В Коми ожидается снег, а на Крайнем Севере – метели. При этом скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

– Пик непогоды придется на четверг, – подчеркнула начальник отдела.

Температура воздуха ночью составит -9...-4 градуса. днем же потеплеет до -6...-1. На выходных снова ожидаются морозы, передает ТАСС.

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