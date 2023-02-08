В Коми насчитывается почти 6 тысяч доноров

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В 2022 году центр крови Коми принял 5 950 доноров. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По сравнению с 2021 годом, количество доноров возросло на 300 человек. Количество донаций увеличилось с 14 тысяч до 15 тысяч.

– Мы практически вышли на «доковидные» времена, – говорится в сообщении.

Среди доноров 58% мужчин и 42% женщин. Чаще всего кровь сдавали люди в возрасте от 30 до 39 лет. Таких насчитывается 37%. Сообщается также, что самому пожилому донору было 68 лет.

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