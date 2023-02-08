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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 9:09

Из горящего дома в Коми эвакуировались семь человек

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 8 февраля, в Воркуте горела квартира, спасены два человека, еще семеро эвакуировались. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 6.48. В доме на улице Парковой загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они спасли из сильно задымленных помещений двух жильцов. Кроме того, еще семь человек эвакуировались самостоятельно. Пожар удалось потушить в 7.43. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

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