В Сыктывкаре заставили работать вандала, разбившего остановку

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сыктывкаре 30-летнего местного жителя признали виновным в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 12 ноября. Пьяный сыктывкарец после семейной ссоры вышел на улицу. Далее рядом с домом №333 по улице Тентюковской мужчина разбил ногой стекло остановочного комплекса. Все это произошло на глазах у прохожих. Сумма ущерба составила 33,5 тысячи рублей.

Мужчину задержали через 10 минут. Суд приговорил жителя столицы Коми к шести месяцам исправительных работ. 10% его заработка будут удерживать в доход государства.

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