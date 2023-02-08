В Эжве заметили гуляющую голую женщину

Скриншот видео

В Эжве молодой человек заснял на видео женщину, разгуливающую в чём мать родила. Голая женщина уверенно шла по тротуару вдоль дума, руками прикрываю грудь. Попа и другое, более интимное место, оставались неприкрытыми.

Видео появилось в Интернет-сообществе «Сыктывкар.Онлайн». Некоторые пользователи осудили женщину, однако под прицел доброй половины попал оператор.

- А это чья-то мать или сестра! А может у неё проблемы с головой. Позор тому, кто снимал, ещё и с такими комментариями – мат через каждое слово! Лучше бы спросил у неё, нужна ли помощь, а не видео выкладывал. Бедные родственники, дети этой женщины, - написала Надежда Аристова.

- Снимал какой-то примат. Надо было не снимать, а подойти и спросить, что случилось, скорую вызвать. А не снимать на телефон и глумиться, - вразумляет Алексей Плисов.

- Оператор, читайте книги, вы малословозапасёныш, - пишет Александр.

- Опять. Летом было, прямо здесь же… Неужели эта же? – спрашивает Ксения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Коми отогнала от ребенка подозрительного мужчину (подробности)