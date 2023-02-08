На дорогах Коми с 10 по 12 февраля пройдет спецоперация

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На дорогах Коми увеличится число экипажей ДПС. Это связано с тем, что в республике объявлена массовая проверка водителей.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД республики, инспекторы будут патрулировать улицы Сыктывкара и других городов для выявления грубых нарушителей. В первую очередь, сотрудники Госавтоинспекции будут искать нетрезвых водителей за рулем.

- Автоинспекторы проведут профилактические рейды, направленные на предупреждение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. Дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать на улицах города и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД РФ. Операция «Нетрезвый водитель» пройдет с 10 по 12 февраля 2023 года, - сообщили в ГИБДД.

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