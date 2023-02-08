От 4,5 до 18,5 тысяч рублей: некоторым жителям Коми назначили специальную социальную выплату

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В Коми медработники начали получать специальную социальную выплату. Ее уже получили 311 сотрудников медицинских организаций. По данным пресс-службы СФР, на эти цели было потрачено почти 3 млн рублей.

Пока выплаты получили сотрудники 16 медучреждений, которые подали документы. Еще 15 организация должны предоставить их в ближайшее время.

Напомним, новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

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