Не расплатившегося за бензин сыктывкарца пришлось останавливать выстрелами по колесам

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В Сыктывкаре инспекторам ДПС пришлось открыть огонь по машине. Водитель Skoda не заплатил за бензин и уехал. Чтобы остановить его, сотрудники ГИБДД стреляли по колесами.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, 37-летний сыктывкарец — злостный нарушитель ПДД, к тому же, лишенный водительских прав. Мужчина ранним утром заехал на АЗС, заправился бензином и просто уехал, не заплатив. Злоумышленника полчаса по городским улицам искали полицейские, пока не обнаружили нужную машину на Депутатской улице.

- В процессе преследования нарушитель неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая реальную опасность для всех участников дорожного движения. Руководствуясь федеральным законом «О полиции», госавтоинспектор применил табельное оружие для остановки транспортного средства. Сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух и затем прицельно по колесам, в результате чего автомобиль был остановлен, - рассказали в МВД.

За рулем находился 37-летний мужчина, у которого имелись признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. Проверка по учетам ГИБДД показала, что водитель иномарки лишен права управления транспортным средством, а также ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

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