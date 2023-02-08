В Усинске 48-летний вахтовик из Архангельской области убил своего коллегу

Фото: архив "КП"

В Усинске огласили приговор 48-летнему жителю Архангельской области. Мужчину обвиняли в гибели своего коллеги.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Коми, вахтовик вместе со своим коллегой выпивали, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина ударил ножом приятеля, отчего тот умер до приезда медиков.

По ходатайству подсудимого уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Присяжные в своем вердикте пришли к выводу о виновности вахтовика.

- Разрешая вопрос о сроке и размере наказания, судом приняты во внимание, что вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина признан не заслуживающим снисхождения, также наличие ряда смягчающих и отягчающих вину подсудимого обстоятельств, постановил назначить наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - говорится в релизе суда.

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