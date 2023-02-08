В Коми грабителя отказались переводить в колонию-поселение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре мужчину, осужденного за разбой, отказались переводить из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сыктывкарский городской суд издал постановление о переводе осужденного в колонию-поселение. Спецпрокуратура с таким решением не согласилась. Дело в том, что у грабителя было 10 взысканий. Его, в частности, помещали в штрафной изолятор. Поощрения преступник получал только последние два года за добросовестное отношение к обучению. Верховный суд Коми отменил постановление. Осужденный остался в ИК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми заключенному добавили срок за экстремизм (подробности)