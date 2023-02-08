В Коми каждой семье, в которой родился ребенок, подарят детский набор

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В Коми продолжается реализация региональной программы «Подарок новорожденному». Каждой семье, в которой в 2023 году родится реебнок, подарят набор для ухода за малышом.

На эти цели власти республики выделили из бюджета более 35 млн рублей. К тому же, в Коми создан достаточный запас наборов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в медицинские учреждения региона.

– В бюджете Коми предусмотрены средства, чтобы обеспечить всех наших новорожденных подарками от республики. На эти цели в 2023 году выделено 36,5 миллиона рублей. Кроме того, в прошлом году мы создали достаточный запас подарочных комплектов, чтобы без перебоев обеспечивать ими малышей в первые месяцы 2023 года. Такой подарок поможет заботиться о ребенке после его рождения. Новая практика помощи семьям востребована, это хорошее дополнение к тем финансовым мерам поддержки, которые действуют в Республике Коми, – отметила заместитель Председателя Правительства региона Лариса Карачёва.

Напомним, проект по обеспечению семей с новорожденными «детским приданым» начал действовать в Коми с 1 июля 2022 года по предложению Центра управления регионом. Проект реализуется под контролем Главы республики Владимира Уйба.

За полгода комплекты для новорожденных с символикой республики получили более трех тысяч семей. Подарок от республики родителям малышей вручают, как правило, в день выписки из родильного дома или из центральной районной больницы. Комплект детских принадлежностей подарят и в том случае, если мама направлена на роды в другой регион.

В комплект входят постельное белье, пеленки, одеяло, носочки, подгузники, косметические средства для ухода и купания. В 2023 году к набору детских принадлежностей добавят несколько предметов одежды: распашонку, подгузники-штанишки, варежки-антицарапки и чепчик.

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