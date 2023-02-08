Насмерть сбивший женщину в Сыктывкаре автобус долгое время не проходил техосмотр

Фото: управление ГИБДД по Коми

Автобус ПАЗ, который 28 января насмерть сбил женщину в Сыктывкаре, длительное время не проходил техосмотр. Об этом сообщил начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД по Коми Борис Кузнецов.

Как сообщалось ранее, авария произошла в пять вечера на улице Петрозаводской. На остановке «ТЦ «Покровский» женщину 1949 года рождения зажало в дверях автобуса. После этого она поскользнулась и упала под автобус. Далее ПАЗ совершил наезд на женщину. В результате ДТП пострадавшая скончалась.

Кузнецов отметил, что в автобусе также была неисправна система видеофиксации.

– Появляется вопрос, почему перевозчик допустил выход на линию общественный транспорт с неисправностями, – цитирует руководителя отдела «Комиинформ».

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