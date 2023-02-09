В Сыктывкаре школа прошла проверку после гибели 11-летней девочки

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В столице Коми начнется проверка средней общеобразовательной школы после гибели 11-летней девочки. «Комсомолка» сообщала, что трагедия произошла в конце января. Предварительно считалось, что причиной смерти мог стать буллинг со стороны других учеников.

Отмечается, что в настоящий момент в общеобразовательном учреждении провели профилактику, чтобы нормализовать психолого-педагогическуб обстановку, идут индивидуальные консультации родителей и учащихся.

По предоставленным данным, известны и результаты изучения страницы погибшей. На ней не было выявлено никакого деструктивного контента. Кризисные психологи после собственного расследования в школе отметили, что не были подтверждены сообщения о буллинге девочки.

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