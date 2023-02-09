В Коми за год кровь сдали более 6 000 доноров

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В пресс-службе Центра крови Коми сообщили, что за год число доноров крови в регионе перешагнуло отметку в шесть тысяч человек. По предоставленным данным, выросло также и число донаций – с 14 до 15 тысяч.

Сообщается, что увеличение числа сдавших кровь связано, вероятнее всего, со снятием большинства ковидных ограничений. Кроме того, медицинские учреждения смогли принять больше пациентов, которым потребовались компоненты крови, а значит, и помощь центра.

В свой день рождения пришли 48 человек, возраст самого пожилого сдавшего кровь жителя региона составил 68 лет.

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