Из-за сдачи в магазине житель Коми напал на старушку

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В Ухтинском городском суде признали виновным в разбойном нападении местного 47-летнего мужчину. Установлено, что его жертвой стала пожилая 76-летняя женщина. В качестве санкций ему назначено лишение свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима и компенсация в размере 100 тысяч рублей.

Преступление, как установлено в суде, произошло 10 сентября. Фигурант уголовного дела в пьяном состоянии увидел в магазине пожилую женщину, которая расплатилась и положила сдачу в кошелек.

Увидев, что у нее есть деньги, злоумышленник проследил за ней до дома, напал около подъезда со спины и ударил в лицо. После этого он отобрал сумку и пакет с продуктами. На вырученные деньги купил алкоголь.

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