Мать из Коми наказали за неуплату алиментов дочери

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В Усть-Куломском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в неуплате алиментов своей несовершеннолетней дочери.

Установлено, что фигурантка уголовного дела была лишена родительских прав и должна была платить четверть своего заработка ребенку ежемесячно до ее совершеннолетия. Несмотря на несколько предупреждений и административных дел, никаких попыток по выплате женщина не предпринимала. Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка.

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