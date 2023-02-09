Коми заняла третье место по потреблению водки

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Республика Коми заняла третье место среди российских регионов по потреблению водки в 2022 году. Соответствующее исследование провел Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Первое место по покупке водки на человека заняла Сахалинская область. Там этот показатель составляет 11,8 литра. На втором месте расположилась Магаданская область, где купили в среднем 11 литров водки на человека. Замыкает тройку лидеров Коми. В республике купили 10,4 литра водки. По сравнению с 2021 годом, этот показатель в регионе не изменился, передают «Известия».

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Лидером стала Сахалинская область (подробности)