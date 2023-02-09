На жительницу Тверской области повесили долг полной тезки из Коми

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На жительницу Тверской области «навесили» коммунальные долги жительницы Усть-Куломского района. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

Эта ситуация произошла из-за того, что у женщин совпали фамилия, имя, отчество, а также дата рождения. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку. После этого ошибку устранили.

В прокуратуре отметили, что количество таких случаев снижается. Это связано с изменениями законодательства. Раньше управляющая компания обращался в суд только с ФИО и датой рождения. Теперь же необходимы паспортные данные и ИНН, передает БНК.

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