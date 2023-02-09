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НовостиОбщество9 февраля 2023 7:13

В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вводить ограничения из-за роста зараженных COVID-19

Источник:kp.ru
Автор фотографии: Булатов Алексей

Автор фотографии: Булатов Алексей

В ближайшее время новых ограничений из-за роста зараженных коронавирусом вводить не будут. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Несмотря на то, что показатель заболеваемости растет четыре недели подряд, необходимости в специальных мерах ведомство не видит.

Циркулирующие на данный момент штаммы вируса проходят у пациентов чаще всего в легкой форме.

- Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется, - говорится в сообщении ведомства.

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