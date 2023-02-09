Ко дню рождения Сыктывкара презентовали книгу «Под сенью золотой птицы»

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Вчера, 8 февраля, в Национальном музее Коми презентовали книгу «Под сенью золотой птицы», рассказывающей о гербах республики. Мероприятие приурочили к 243-летию столицы региона.

– Издание «Под сенью золотой птицы» является итогом серьёзной исследовательской работы. Через призму становления того или иного герба читатель может прикоснуться к истории города, района или самой республики. Создание герба – непростой процесс. Иногда были попытки поменять концепцию герба, но геральдическая комиссия этого не разрешала. Ведь герб содержит в себе символ, которым многие гордятся, – рассказала автор-составитель издания Елена Морозова.

Книга знакомит с историей Республики Коми через процесс создания гербов, предоставляет читателю возможность совершить историческое путешествие и проследить путь от первого герба Усть-Сысольска до современного герба Сыктывкара.

Во время презентации зрители многое узнали о создании и идеях городских, районных, а также государственных гербов Республики Коми. Каждый герб обладает индивидуальностью, которая подчеркивается определённым цветом и символом. Знакомство с материалами о геральдических символах городских и муниципальных районов позволяет увидеть многообразие исторических и природных особенностей республики, находящихся под надёжной защитой «Золотой птицы» – главного геральдического символа региона.

Дополнить смысл

Но кроме своего основного значения, каждый может увидеть в нем что-то своё или дополнить основной смысл. Например, народный художник Коми Анатолий Неверов отметил, что трёхголовая птица на одном из предыдущих гербов Республики напоминает три ветви власти – законодательную, судебную и исполнительную. Другая интерпретация символа – это разделение мира у народа коми на воздушный, водный и земной.

В конце мероприятия некоторые участники получили в дар сами издания «Под сенью золотой птицы. История создания государственных, городских и районных гербов в Республике Коми» для самостоятельного изучения геральдики нашего региона.

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