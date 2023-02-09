Мошенники украли у жительницы Коми 74 тысячи рублей под предлогом ДТП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники украли у жительницы Инты 1948 года рождения 74,3 тысячи рублей под предлогом прекращения уголовного дела о ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ночью женщине позвонил неизвестный и представился полицейским. Собеседник заявил, что сын жительницы Коми – виновник ДТП, на которого завели уголовное дело. «Полицейский» сказал, что решить вопрос можно за деньги. Женщина сделала два перевода. В общей сложности она лишилась 74,3 тысячи рублей. Спустя несколько дней горожанка позвонила сыну, и оказалось, что она перевела деньги мошенникам. Возбуждено уголовное дело.

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