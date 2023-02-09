В Коми вынесли приговор по делу о гибели двух работников нефтешахты

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В Коми пятерых сотрудников Нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми признали виновными гибели двух работников. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 24 ноября 2019 года. В 20.35 поступило сообщение о задымлении на отметке -200 м в уклонном блоке №1"3ДСевер" нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть». Во время проведения капитального ремонта скважины возник пожар. На момент происшествия в шахте находились 45 человек. 33 человека были подняты на поверхность, трое не смогли самостоятельно выбраться из горной выработки. Позднее одного из них подняли на поверхность и доставили в больницу, остальные двое погибли.

Основной причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в ведении горных работ с нарушением плана и схемы развития горных работ, согласованного с Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, не выполнением требования проектной документации.

Фигурантами уголовного дела стали начальник смены Центральной инженерно-технологической службы Леонид Антоновский, главный инженер нефтешахты №1 Олег Белоусов, заместитель начальника участка добычи нефти нефтешахты №1 Дмитрий Сивиль, инженер Центральной инженерно-технологической службы Евгений Слободянюк и оператор по добыче нефти и газа участка добычи нефти нефтешахты №1 Роман Филиппов.

По указанию Антоновского Сивиль направил Филиппова в выходной день для выполнения огневых работ на верхнем комплексе пароподающей скважины. По указанию Антоновского Слободянюк организовал, а Филиппов выполнил работы. При этом он нарушил требования безопасности. Из-за искр и частиц раскаленного металла загорелись горючие вещества и материалы. Из-за этого выходы оказались заблокированными, и трое работников не могли выбраться. В результате двое из них погибли, еще один пострадал.

В уголовном деле насчитывается 55 томов. Антоновского и Сивиля посадили на три года, Белоусову – на 2,5. Отбывать сроки они будут в колонии-поселении. Филиппову назначили два года лишения свободы условно.

– Кроме того, все подсудимые лишены права заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года, – говорится в сообщении.

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