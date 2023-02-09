В Коми подросток хранил и продавал детскую порнографию

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В Сосногорске на скамье подсудимых оказался 18-летний юноша, которого обвиняли в хранении, рекламировании и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних и лиц, не достигших 14-ти летнего возраста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Известно, что на момент преступлений подростку не было 18 лет. В Сети он предлагал купить у него эротические снимки, на которых были изображены дети. Свою деятельность юноша вел в Telegram. К слову, возраст героев фото ему был известен.

Суд учел все обстоятельства дела и приговорил сосногорца к полтора годам тюрьмы.

- Суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, условия жизни и воспитания подсудимого, уровень психического развития, влияние на него старших по возрасту лиц, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание и назначил молодому человеку наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, приговор в законную силу не вступил, - заключил в пресс-службе.

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