В Ухте пациентки роддома жалуются на «гулящий в палатах» ветер

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Пациентки ухтинского роддома пожаловались на холодные помещения и палаты. По их словам, в здании «гуляет ветер» и «дуют окна».

В республиканском Минздраве опровергли сообщения о низких температурах в палатах и заявили, что столбик термометра в помещении показывает более 20 градусов тепла.

- Только летом в учреждении завершили капитальный ремонт. Если за окном холодно, например, -25 градусов, то в палатах может быть прохладно, и тогда используются обогреватели самого роддома. Сейчас в палатах поддерживают комфортную температуру выше 20 градусов тепла, - цитирует ведомство БНК.

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