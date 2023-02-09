Житель Коми обокрал дом, чтобы оплатить штраф

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Сыктывдинский районный суд признал 50-летнего местного жителя виновным в краже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В середине ноября мужчина отправился с приятелем на рыбалку. По дороге злоумышленник залез в дом в деревне Парчим. Там житель Коми собирался найти металл, но не нашел. Тогда мужчина украл бензопилу, ножи, колун, удочки, кастрюлю, канистры с маслом, моющее средство, ленту от мух и другие предметы. Хозяин дома обратился в полицию. Служебная собака взяла след и привела правоохранителей к квартире вора.

Украденные вещи мужчина вернул. Он написал явку с повинной. На суде мужчина рассказал, что ему нужны были 5 тысяч рублей на оплату штрафа. Заработать деньги законным способом злоумышленник не мог. Его приговорили к двум годам принудительных работ. Преступника направили в исправительный центр.

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