39-летнюю проводницу из Сыктывкара подозревают в незаконном хранении боеприпасов

Фото из личного архива

В Ростовской области в незаконном хранении боеприпасов подозревают 39-летнюю уроженку Сыктывкара Алину Ф(имя изменено, — прим.ред.). Женщина работает проводницей на железной дороге и задержали ее на одной из станций.

В ее рюкзаке во время обысков правоохранители нашли патрон 5,45 × 39 мм. Однако Алина утверждает, что боеприпас не принадлежит ей, а в сумку патрон просто подбросили пассажиры. Сыктывкарка утверждает, что закон ей известен и она его не переступала.

На данный же момент женщину проверяют по уголовной статье о незаконном хранении боеприпасов (ст. 222 УК РФ), ей может грозить до трех лет колонии, патрон отправили на экспертизу.

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