В Коми пьяный мужчина избил бывшую жену и дочь

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В Корткеросском районе 42-летнего местного жителя признали виновным в двух эпизодах угроз убийством и незаконном хранении растений, содержащих наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В августе пьяный мужчина на почве ревности избил бывшую жену. При этом фигурант угрожал убийством пострадавшей. За женщину вступилась ее дочь. Она пыталась защитить мать. Однако дочь тоже пострадала от рук злоумышленника. У фигуранта нашли растения и их части, содержащие наркотики в крупном размере. Суд приговорил мужчину к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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