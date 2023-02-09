Как праздничные дни в феврале отразятся на зарплате жителей Коми

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Стало известно, как отразятся длинные февральские выходные на зарплате жителей Коми.

Так, работники, получающие оклад, не получат в этом месяце меньше денег только из-за того, что он короче остальных. Это лишь значит, что стоимость одного рабочего дня повышается. Поэтому, говорят специалисты, в феврале невыгодно уходить в отпуск.

А вот у работников на сдельной зарплате ситуация совсем иная: их доход зависит от количества отработанных часов, а в феврале и так рабочих дней всего 18.

- У работников на сдельной системе оплаты труда или у работников, труд которых оплачивается по часовой тарифной ставке, ситуация немного другая. Их заработная плата зависит от времени выполнения работы или от результата такой работы. Если в месяце мало рабочих дней, то заработная плата у таких работников может быть меньше, чем в обычные месяцы, - объясняет руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Для таких работников ст. 112 Трудового кодекса РФ предусматривает гарантию: работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если они не привлекаются к работе в праздничные дни. Гарантия распространяется и на 23 февраля: даже если в этот день сотрудник не будет работать, то ему положено дополнительное вознаграждение (размер определяет работодатель). Если же работник будет трудиться в выходные или нерабочие дни, то оплата за этот день должна будет производится в двойном размере.

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