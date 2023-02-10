Жителя Коми поймали при продаже наркотика своему другу

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В отношении 44-летнего жителя Ухты утверждено обвинительное заключение о незаконном сбыте наркотического средства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предварительной версии, мужчина покупал наркотические средства и продавал их своим приятелям. Летом 2022 года его задержали во время попытки продажи 0,05 граммов мефедрона за тысячу рублей.

Свою вину в совершенном преступлении фигурант уголовного дела не признал. Уголовное дело будут рассматривать в Ухтинском городском суде.

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