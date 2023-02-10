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НовостиОбщество10 февраля 2023 5:45

В Сыктывкаре откроют детский сад на 12 дошкольных групп

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Проинспектирован ход работы в новом детском саду, расположенном в Кочпон-Чите. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сыктывкара.

По предоставленным данным, в настоящий момент завершены все ремонтные работы, частично уже оснащены мебелью помещения, идет сборка фурнитуры в спальнях.

Директор детского сада Светлана Романенко сообщила, что все работы выполняются в срок, вскоре начнется благоусттройство территории. Учреждение расчитано на 12 дошкольных групп, в нем расположены бассейн, пищеплок, кружковый и спортивный залы, а также прачечные.

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