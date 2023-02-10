В Коми руководителям больниц внесли представления

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В прокуратуре Коми сообщили, что в 2022 году остро стоял вопрос с оплатой контрактов в медицинских организациях. По предоставленным данным, главным врачам внесли 53 представления об устранении нарушений.

По информации ведомства, основной причиной задолженности стало недофинансирование со стороны фонда ОМС. Основание для сокращения, передали в прокуратура, стало некачественное оказание медпомощи и выявленные страховыми компаниями нарушения.

В связи с нарушениями руководителей больниц привлекли к административной ответственности. За повторные нарушения им грозит дисквалификация от одного до двух лет.

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