В Сыктывкаре пациенты пригородных поселков по два часа ждут флюорографию на улице

Фото группы «Максаковская правда»

В пригороде Сыктывкара пациенты жалуются на длинные очереди на флюорографию. По их словам, ожидание достигает порой двух часов. Все это время пациентам приходится ждать своей очереди на улице.

Чтобы не стоять на холоде, некоторые горожане заходили греться в поликлинику, кто-то занимал очередь и сидел в машине, а кто-то просто уходил, не выдержав.

Долгие часы ожидания связаны с тем, что в медучреждении сломан рентген-аппарат. Новая поставка оборудования ожидается в этом году.

В ответ на претензию Сыктывкарская городская больница сообщила, что «предприняты все возможные меры для скорейшего проведения исследований на базе учреждения и исключения неудобств жителей». Так, рентгенологические исследования детям проводятся в соответствии с договором между больницей и Сыктывкарской детской поликлиники №3: в адрес последней направлено ходатайство по увеличению количества выделяемых «номерков», сроки ожидания обследований несовершеннолетних после этого сократились с 1,5 месяцев до 2 недель.

Организация провела конкурс на поставку замены рентген-аппарата. В декабре 2022 года заключили соответствующий контракт, срок исполнения 90 дней.

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