Устроивший стрельбу сыктывкарец владел оружием нелегально

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Житель Сыктывкара, который устроил стрельбу на улице Морозова, владел оружием нелегально. Об этом сообщил начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Коми Дмитрий Кодочигов.

Как сообщалось ранее, на улице Морозова были слышны выстрелы. Оказалось, что один из жильцов открыл огонь в своей квартире. По словам очевидцев, окрестности двора были оцеплены, людей не пускали близко к дому, а машины разворачивали.

Выяснилось, что пьяный мужчина закрылся в квартире и вел себя неадекватно. Бывшая жена попыталась открыть входную дверь, но сыктывкарец дважды выстрелил туда. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На место прибыли правоохранители. Сотрудники СОБР «Заря» без применения оружия штурмовали квартиру. Мужчину задержали. Сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку.

Кодочигов отметил, что оружие, которое изъяли у сыктывкарца, относится к охотничьему гладкоствольному. Оно регулируется общими нормами порядка учета оружия. Однако обрез, которым был вооружен житель столицы Коми, вывели из легального оборота, а потому подлежало изъятию, передает БНК.

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