В Сыктывкаре два мальчика травили ровесника

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В сыктывкарском бассейне произошел конфликт между детьми. Двое мальчиков издевались над своим ровесником: поливали его холодной водой, дули ему в лицо феном, оскорбляли и лезли в драку. Свидетелем этого стал папа пострадавшего ребенка, за которым он заехал после занятий.

В Минспорта Коми отреагировали на случившееся и заявили, что по данному факту начата проверка.

— Сейчас проводится проверка, специалисты собирают объяснения от всех сторон. По итогам всех процедур будет рассмотрены меры воздействия, вплоть до прекращения пользования виновных услугами бассейна, — заявили в министерстве.

Ведомство отмечает, что родители (законные представители) занимающихся, до начала предоставления услуг были ознакомлены с правилами посещения бассейна. Довести детям эту информацию в доступной форме — прямая обязанность родителей (законных представителей).

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