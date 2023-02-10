В Коми самозанятые могут добровольно уплачивать взносы в счет будущей пенсии

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Самозанятые жители Коми могут добровольно вносить взносы в счет будущей пенсии. Об этом напомнили в СФР республики.

В фонде пояснили, что самозанятые, выбравшие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут уплачивать добровольные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. В этом случае периоды уплаты учитываются в страховой стаж и начисляются пенсионные коэффициенты.

Плательщики налога на профессиональный доход освобождены от уплаты обязательных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Соответственно, периоды работы без уплаты взносов не включаются в страховой стаж.

На сегодняшний день в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для уплаты страховых взносов вступили 1 312 жителей Коми, использующих специальный налоговый режим.

Для того, чтобы добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, нужно подать заявление. Проще всего сделать это через мобильное приложение ФНС «Мой налог». Заявление также можно подать в Личном кабинете на сайте Социального фонда России или в клиентской службе фонда по месту жительства. При подаче заявления через клиентскую службу потребуется паспорт и сведения (информация), подтверждающие факт постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Расчетный период начинается со дня подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Снятие с учета в Социальном фонде России осуществляется в заявительном порядке при личном обращении в клиентскую службу ОСФР по Республике Коми или через Личный кабинет гражданина на сайте фонда.

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