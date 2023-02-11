В Сыктывкаре демонтируют новогодние городки

Фото: Мария ЮРКИНА

На следующей неделе в Сыктывкаре планируют демонтировать новогодние городки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такое решение приняли по двум причинам. Первая из них – подготовка к празднованию Широкой Масленицы. Этот праздник отметят 26 февраля. Вторая причина – потепление. Городки демонтируют для того, чтобы обеспечить безопасность людей.

С понедельника, 13 февраля, сооружения начнут убирать в местечке Давпон, в Нижнем и Верхнем Чове. Далее городки демонтируют в Орбите, Дырносе, Лесозаводе и пригородных поселках. Новогодний городок на Стефановской площади начнут убирать 20 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ёлочка, гори!»: сыктывкарские ребятишки погрузились в волшебную новогоднюю атмосферу вместе с героями сказок

На Стефановской площади в Сыктывкаре открылся новогодний ледовый городок (подробности)